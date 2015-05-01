Байкеры Приморья закрыли сезон
Сегодня, 3 октября, во Владивостоке состоялось традиционное событие осени - закрытие мотосезона 2020 года. На Корабельной Набережной собралось более тысячи представителей различных байкерских клубов и мотообъединений, а также просто мотолюбители Приморья и соседних городов Дальнего Востока, их подруги и друзья. Для такого автомобильного города как Владивосток, это событие стало своего рода фишкой, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.
Как обычно посмотреть на блестящие байки и сфотографироваться на их фоне пришли сотни горожан. Участники парада с удовольствием представляли своих железных коней, многие мотоциклисты были еще и в довольно колоритных шлемах и костюмах.
Около 13 часов колонна мотоциклистов стартовала с Корабельной Набережной и отправилась по традиции в район бухты Лазурной.
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