Сегодня, 16:22
Только что: мужчину на скорости сбил авто
Во Владивостоке, в районе улицы Снеговой, 71 водитель автомобиля сбил переходившего по «зебре» мужчину, сообщают «Вести:Приморье».
Оцевидец происшествия - пользователь whatsapp редакции прислал фото, пояснив, что машина двигалась на скорости около 50 км/ч. Столкновение было сильным. По свидетельству очевидцев, сбитый мужчина жив. Ему вызвали скорую.
Детали ДТП уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: