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Только что: мужчину на скорости сбил авто

Только что: мужчину на скорости сбил авто

Во Владивостоке, в районе улицы Снеговой, 71 водитель автомобиля сбил переходившего по «зебре» мужчину, сообщают «Вести:Приморье».

Оцевидец происшествия - пользователь whatsapp редакции прислал фото, пояснив, что машина двигалась на скорости около 50 км/ч. Столкновение было сильным. По свидетельству очевидцев, сбитый мужчина жив. Ему вызвали скорую.

Детали ДТП уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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