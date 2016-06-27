Сергея Русских сняли с должности вице-мэра Владивостока после скандала с гранитными лавочками

После скандала, который разразился вокруг гранитных лавочек, установленных в центре Владивостока, в мэрии города последовали кадровые перестановки. Должности вице-мэра лишился Сергей Русских, руководящий управлением дорог и благоустройства, а также управлением транспорта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.

"Сергей Русских освобожден от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведен на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк", – сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, именно управление дорог и благоустройства приморской столицы оскандалилось из-за закупки 10 гранитных лавочек, 10 вазонов и 5 урн, стоимостью около 11 миллионов рублей. Также ведомство прославилось установкой вазонов с туями, сооружением клумб у памятника Элеоноры Прей и другими элементами декора, к которым возникло много вопросов не только у общественности, но и надзорных ведомств.

Горожане, не согласные с подобными архитектурными решениями, даже принесли к гранитным лавочкам траурные венки. Надписи на лентах гласили: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда». Скандал дошел до губернатора края, Олег Кожемяко тогда заявил, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения горожан и архитекторов, поручив выяснить, по чьей вине установили траурные скамейки. проверкой контрактов, по которым закупались малые архитектурные формы также занялась прокуратура.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]