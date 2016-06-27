Гуменюк поменял Черепкова на Русских
На должность заместителя главы администрации Владивостока назначен Сергей Русских. Соответствующее распоряжение сегодня, 24 сентября, подписал глава города Олег Гуменюк. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт администрации города.
На новом посту Сергей Русских будет курировать работу следующих управлений: транспорта, по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по защите государственной тайны, работать с мобилизационным отделом. В зоне ответственности Сергея Русских также останется контроль работы административно-территориального управления Фрунзенского района, которое он возглавлял до этого назначения.
Ранее занимавший пост заместителя главы администрации Владивостока Владимир Черепков ушел по собственному желанию.
Для справки: Сергей Владимирович Русских родился 2 марта 1967 года. Окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Г. И. Невельского в 1992 году по специальности: эксплуатация судовых силовых установок. Свою трудовую деятельность начинал в Приморском морском пароходстве.
В администрацию Владивостока пришёл в 2006 году. Занимал разные должности в административно-территориальных управлениях города. В июле 2019 возглавил АТУ Фрунзенского района.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
31.05.2019 Черепков приступил к обязанностям заместителя главы Владивостока
-
13.05.2019 Гуменюк сколачивает "амурскую" диаспору в мэрии Владивостока
-
22.12.2018 Олег Гуменюк назначен ио. мэра Владивостока
-
05.10.2018 Во Владивостоке назначены и. о. мэра и четыре новых зама главы города
-
19.10.2017 Путин назначил нового "силовика" в Приморье
-
27.06.2016 Новым ИО мэра Владивостока стал Константин Лобода
Добавить комментарий