Гуменюк поменял Черепкова на Русских

На должность заместителя главы администрации Владивостока назначен Сергей Русских. Соответствующее распоряжение сегодня, 24 сентября, подписал глава города Олег Гуменюк. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт администрации города.

На новом посту Сергей Русских будет курировать работу следующих управлений: транспорта, по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по защите государственной тайны, работать с мобилизационным отделом. В зоне ответственности Сергея Русских также останется контроль работы административно-территориального управления Фрунзенского района, которое он возглавлял до этого назначения.

Ранее занимавший пост заместителя главы администрации Владивостока Владимир Черепков ушел по собственному желанию.

Для справки: Сергей Владимирович Русских родился 2 марта 1967 года. Окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Г. И. Невельского в 1992 году по специальности: эксплуатация судовых силовых установок. Свою трудовую деятельность начинал в Приморском морском пароходстве.

В администрацию Владивостока пришёл в 2006 году. Занимал разные должности в административно-территориальных управлениях города. В июле 2019 возглавил АТУ Фрунзенского района.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]