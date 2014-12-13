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«Она все видит»: Водителей предупредили о «сюрпризе» на Некрасовской

«Она все видит»: Водителей предупредили о «сюрпризе» на Некрасовской

Источник фото: vlc.ru

Во Владивостоке, в районе улицы Некрасовской, 50 работают камеры, которые фиксируют нарушения, совершенные водителями, сообщают «Вести:Приморье».

Счастливчики, которым, вероятнее всего, уже пришлось оплатить штраф, утверждают, камера работает по «стоп линии».

«И по скорости они ещё стреляют. Но самое интересное, что знака нет, либо я слепой», «Что мешает ПДД не нарушать?», «Может просто правила начнут соблюдать? Не буду выезжать в пробке на перекрёсток, скорость не превышать? Все мы хотим, чтобы было как в Европе или США, а там за все штрафы огромные, зато дисциплина», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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