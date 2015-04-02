Дорога «ушла», осталось направление: Вода в Новосельском добралась до жилых домов (видео)

Дорога на Ханку, село Новосельское в Спасском районе. Произошел перелив нагорной дамбы. Дороги нет, одно направление, отмечают авторы, приславшие видео на whatsapp «Вести:Приморье».

«Новосельское начинает топить. Вода «прет» через дорогу. Все больше и больше», комментируют очевидцы.

Вода вплотную подступает к жилым домам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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