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Тонет Пограничный район Приморья

Сложная паводковая ситуация сложилась сегодня, 16 августа, в Пограничном районе Приморского края. Как сообщают местные жители, районный центр - поселок Пограничный - потонул.

"Улицы все позалиты, машины идут вплавь, ливники выходят из строя. Все тротуары позалиты", - комментирует автор видео, присланного на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Другое видео, прислано к нам в редакцию из села Богуславка того же, Пограничного, района.

"Как любой дождь, начинает вода бежать через дорогу. 30 домов отрезаны водой, - рассказывает местный житель. - Не могут мост построить до сих пор, уже года четыре. Каждый раз, когда идет дождь, вода идет через "крышечку"".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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