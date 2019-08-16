Тонет Пограничный район Приморья
Сложная паводковая ситуация сложилась сегодня, 16 августа, в Пограничном районе Приморского края. Как сообщают местные жители, районный центр - поселок Пограничный - потонул.
"Улицы все позалиты, машины идут вплавь, ливники выходят из строя. Все тротуары позалиты", - комментирует автор видео, присланного на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".
Другое видео, прислано к нам в редакцию из села Богуславка того же, Пограничного, района.
"Как любой дождь, начинает вода бежать через дорогу. 30 домов отрезаны водой, - рассказывает местный житель. - Не могут мост построить до сих пор, уже года четыре. Каждый раз, когда идет дождь, вода идет через "крышечку"".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
12.10.2018 Во Владивостоке в новом жилом микрорайне Снеговая Падь "расслаивается" высотка
-
30.06.2017 Жильцы одного из домов Владивостока выгнали "захватчиков" со своей земли
-
09.08.2019 Приморские села уходят под воду
-
03.07.2017 Район Второй Речки потонул во время субботнего ливня во Владивостоке
-
24.08.2018 Несколько сел оказались отрезаны водой в Уссурийском городском округе
-
22.01.2018 У жителей поселка Тавричанка из кранов течет коричневая вода
Добавить комментарий