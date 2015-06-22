"Несколько секунд до трагедии": видео в Сети вызвало жаркие споры

Водитель такси едва не сбил подростка на пешеходном переходе во Владивостоке в районе улицы Терешковой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Буквально несколько секунд не хватило до трагедии.

"Очень прошу родителей, научите деток смотреть по сторонам. Несколько секунд и возможно была бы трагедия, ситуация произошла в районе Терешковой. У самой двое детей, которые также ходят и в школу и со школы, на тренировки и обратно. Стараемся объяснять все им доходчиво, что водитель может не увидеть, могут тормоза отказать и ещё много факторов. И также водителей очень прошу, подъезжая к пешеходном переходу, убедитесь, что там никто не переходит дорогу. Нет у детей чувства самосохранения, не боятся они ничего. Иногда бывает, что нужно остановиться полностью, чтобы было видно полностью переход, иногда сигнал сзади, типа какого ты тут тормозишь. Ну лучше затормозить, чем потом всю жизнь себя винить и ненавидеть", - написала в паблике автор видеоролика.

В Сети тут же развернулись жаркие споры о том, кто прав и кто виноват.

"Ребёнок убедился, что машина остановилась и начал движение, а уже таксист о чем думает, если авто перед ним остановилось у пешеходки явно не просто так!",

"Тут надо таксисту объяснять, что, если авто притормозило, то это неспроста",

"Вот такие правые и попадают под колёса. А если пьяный едет, его посадят! Только ребёнка не вернуть!!! Об этом нужно помнить всегда. Кому потом доказывать",

"Детям надообьяснить, что перебегать через дорогу опасно для жизни, хоть и на пешеходном переходе! Идти спокойным шагом, убедившись, что тебя видит водитель",

"Обгон и опережение на пешеходном переходе запрещено🚫 Таксист нарушил ПДД. И чуть не устроил трагедию. А мальчишке надо объяснить, что пешеходный переход нужно переходить, а не перебегать",

"Ребёнок 5 раз крутил головой, а таксист видимо нет. Ну хоть не сбил и то радует", - комментируют видео пользователи соцсети.

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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