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Остров Попова продолжают благоустраивать

Остров Попова продолжают благоустраивать

На острове Попова продолжаются работы по благоустройству. На днях глава Владивостока лично встретился с местными жителями. Обсудили наболевшие проблемы островитян — к примеру, нерегулярный вывоз отходов и обустройство мусорных площадок.

Олег Гуменюк посетил школы, к которым ранее были претензии с точки зрения пожарной безопасности. В школе № 29 до начала холодов заменят 72 окна: старые деревянные - на новые пластиковые.

Глава города проинспектировал и строительные работы нового сквера на улице Подгорной. На ранее пустующей местности появятся детские горки, карусели и качели, спортивный комплекс с площадкой для игры в баскетбол и зоной воркаута.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Действительно хорошая поездка, где так же надо съездить и на береговое — посмотреть проблемы. Есть вопросы, мы их обсудили с людьми. Хорошо, что и с участковым решили вопрос. Есть вопрос и частного характера».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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