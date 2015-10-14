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Анонс на 15 октября

Анонс на 15 октября

С 15 октября 8.00 до 16 октября 8.00 - в районе остановки общественного транспорта «Школьная» во Владивостоке будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Борисенко в районе жилых домов 17а и 17а, стр. 2. 

15 октября в 18.30 - Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького - в рамках 18-го Международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке «Меридианы Тихого» пройдет творческий вечер Дмитрия Дюжева «Я люблю тебя, жизнь!».

5 октября в 19.00 - пройдет Science Slam Geology Online. Необходима регистрация.

5 октября в 19.30 - Владивосток, Pandoroom - интеллектуально-развлекательная игра "Лига Индиго".

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября -  Международный день кредитных союзов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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