Анонс на 15 октября

- со стороны портовиков - это 100% хулиганские действия, полиция обязана реагировать

- топ-менеджеры сами спровоцировали докеров

- виноваты обе стороны: докеры - своей невыдержанностью, руководители FESCO - неумением найти компромисс и просчитывать свои шаги