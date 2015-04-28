«Вонючую» память оставили на детской площадке в Артеме

Коровы облюбовали новую детскую площадку в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, в селе Ясное недавно состоялось открытие спортивной детской площадки. Ее торжественно сдали в эксплуатацию. Но. Площадка-то новая, а проблема старая - коровы, которые гуляют по селу и гадят где попало. И эту проблему решать никто не хочет, только говорят и всё.

Вот кто должен убирать коровье дерьмо с детской площадки? Таким вопросом задался авто публикации. Однако в комментариях звучит один и тот же ответ, животные не знают, что у них нет «билета» для входа. Скорее всего, отвечает тот, кому принадлежит этот крупный рогатый скот.

«Вот правда, делать людям больше нечего, чем г...но коровье в выставлять.... Возьмите и просто уберите, раз вы там живёте, гуляете с детьми! Ну не в курсе животное, что так нельзя! Кто в этом случае виноват?», «А то всё на собак жалуются. А тут вон чего», «Кому коровы принадлежат, пусть и убирает», «Вход надо тоже огородить и поставить калиточку, всё таки село. Обновила, теперь долго простоит эта площадка», «А что это, ведерком прикрыла?))) куличики делала», «Конечно в России в основном колхоз разруха и все такое....но то что люди у нас ленивые и постоянно ждут что все для них и за них сделают, а еще что русскому все должны это факт», «А забор поставить не судьба было сразу исполнителю? На русском сделали такую площадку и высоким забором огородили и все норм».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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