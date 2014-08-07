Гражданам дадут денег за соблюдение одного нехитрого условия

По новым правилам переработки отходов все переполненные полигоны придётся закрыть.

Захоранивать и сжигать отходы можно будет только если они не пригодны для переработки. Мусорные полигоны прекратят работу, если они и заполнены до предела или по решению суда, сообщают «Вести:Приморье».

Единые требования по утилизации и объектам переработки отходов вступают в силу с января 2021 года. Однако в профильном комитете Госдумы, считают, что мусорная реформа не достигнет своих целей без выполнения постановлений палаты, принятых ещё в 2019 году, отмечает «Парламентская газета».

Сейчас обращение с твёрдыми коммунальными отходами регулируется множеством нормативных актов. Правительственное постановление объединило их в единый свод правил в области мусоропереработки.

С 2021 года захоранивать и сжигать можно будет лишь те отходы, которые невозможно переработать. Постановление запрещает принимать на утилизацию мусор, не прошедший сортировку, если только он изначально не собирался раздельным методом. Именно поэтому приоритет при обработке должен отдаваться автоматам — они позволяют извлекать максимальное количество видов отходов для изготовления вторсырья.

В постановлении также оговаривается, когда мусорные полигоны должны прекратить свою работу: они подлежат безусловной ликвидации, если переполнены. Второй путь — по решению суда, где установлено причинение вреда окружающей среде.

Документ рекомендует предприятиям максимально снижать негативное воздействие на экологию, применяя наилучшие доступные технологии. Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, нужно будет привести в соответствие этим требованиям к 1 января 2026 года. А новые объекты надо проектировать уже с учётом принятых правил.

По мнению главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, принятый Правительством свод правил — безусловный шаг вперёд на пути к новым формам обращения с отходами. Но чтобы система полноценно заработала, должны быть реализованы и два постановления, которые Госдума приняла одновременно с законом о сжигании мусора, сказал депутат.

Одно из них, напомнил он, предлагает Правительству финансово поощрять россиян к раздельному сбору мусора. К примеру, возвращать часть коммунальной платы за вывоз отходов тем, кто их сортирует. «Человек, который раздельно собирает мусор, не должен платить за коммуналку столько же или даже больше, чем его сосед, который этим не занимается», — убеждён Бурматов.

Вторым постановлением Госдума предложила стимулировать к раздельному накоплению уже регионы, чтобы деньги федерального бюджета шли на поддержку тех субъектов Федерации, где совершенствуют систему раздельного сбора и переработки отходов. «Сегодня федеральные средства получают регионы, которые создают новые свалки. А мы предлагаем, чтобы деньги выделялись регионам, действительно занимающимся переработкой мусора», — подчеркнул парламентарий.

Также, по мнению главы экологического комитета Госдумы, Правительству следует продумать логистику перемещения отходов, чтобы мусор не приходилось возить на переработку за тысячу километров. Ответы на все эти вопросы депутаты намерены услышать на «правительственном часе» в Госдуме с участием министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]