Приморцы отметили день рождения края восхождением на Фалазу

У подножия одной из самых популярных вершин Ливадийского хребта — Литовки, которую в народе, по старинке, называют Фалаза — общественные организации Приморья устроили спортивный праздник. Хорошая погода и повод — как следует размяться в состязаниях на поляне и отметить День рождения края восхождением на высоту в восемьсот метров — собрали солидную публику. Дети и родители, молодые семейные пары, друзья, небольшие группы бабушек и дедушек, даже собаки подготовились к марш-броску. На тренировочном заходе наши корреспонденты познакомились с недавней москвичкой. Надежда Лукинова впервые так близко видит приморские сопки.

Надежда Лукинова, участник спортивного праздника: «Первый раз услышала про эту горку и с удовольствием приняла это решение, чтобы пройти. Не знаю, поднимусь — не поднимусь, но буду стараться всеми своими силами и возможностями. Мы же тренированные, можем бегать и прыгать часами».

Подруги Надежды, как и она сама, оказывается год уже занимаются спортивной аэробикой в группе 60+. И в этом походе их сопровождает тренер — Александра Миллер. Но многие отправились в гору неподготовленными, и не дошли до вершины. Однако, вдоволь полюбовались красками осенней тайги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]