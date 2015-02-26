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Вчера, 19:56

Приморцы встретили косолапого в районе села Калиновка

Приморцы встретили косолапого в районе села Калиновка

Источник фото: vdj_slavi, скрин видео

Приморцы повстречали в лесу гималайского медведя. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdj_slavi, неожиданная встреча состоялась 24 октября в районе села Калиновка Спасского района.

"Вон мишка, ребята, на дереве, смотрит", - рассказывает автор видеоролика.

Ранее подобная встреча состоялась под Уссурийском. Мишку встретил житель Пуциловки.

В отличие от бурого медведя гималайский ведёт полудревесный образ жизни — на деревьях он добывает корм, там же спасается от врагов и гнуса. При встрече с человеком ведет себя агрессивно. Известны множественные случаи нападения на людей, в том числе со смертельным исходом. 

В данном случае медведь решил не связываться с человеком и ретировался.

 

Видео - vdj_slavi

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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