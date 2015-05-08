ФСБ накрыла крупный цех браконьеров в Приморье

Сотрудники приморских силовых ведомств Пограничного Управления ФСБ, УМВД и Росгвардии с начала октября задержали 10 жителей края, причастных к незаконной добычи рыб лососевых пород, и 5 человек, которые вели незаконный промысел трепанга. Кроме того пресечена деятельность нелегального цеха.

В нежилом помещении житель поселка Славянка установил стеллажи для сушки трепанга, чан для варки, холодильники и другое оборудование для хранения. Оперативниками изъято более 3,5 тыс. особей «морского огурца». Ещё одна крупная партия обнаружена в автомобиле, который силовики остановили у бухты Суходол. Нелегальный груз — массивные пластиковые контейнеры с трепангом — общим весом свыше 200 килограммов.

Альбина Проскуренко, представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России по ПК: «За минувшую неделю из незаконного оборота изъято порядка 11 тысяч особей дальневосточного трепанга. Почти половина незаконно добытых биоресурсов обнаружено на участке города Находка. По всем фактам проводятся разбирательства, по окончанию которых будут приняты процессуальные решения».

Еще одна скорбная находка обнаружена у жителя города Дальнереченска. Сотрудники приморского Управления ФСБ изъяли шкуру и кости амурского тигра. Как выяснили оперативники, дериваты краснокнижного животного предназначались для дальнейшей продажи за границу. Сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело.

Отметим, ФСБ координирует операции в Хасанском районе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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