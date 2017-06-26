Спецназ ворвался в Покровский храм Владивостока

Видео работы спецназа в Покровском парке Владивостока попало в социальную сеть, - сообщает "Вести: Приморье".

На кадрах видно, как в храм входит отряд в бронежилетах, с автоматами и щитами. Затем уже в помещении храма раздаются команды: "Лежать, руки за голову, оставаться на местах всем!"

При этом за кадром слышен смех девушки, поэтому сразу понятно, что работает спецназ не по-настоящему.

Пользователи Сети момнтально отреагировали на видео шутками:

"Такого прихода в этом приходе ещё не было", "Когда провели службу без масок", "За бесом пришли".

Напомним, оперативным штабом НАК в Приморском крае с 21 октября проводится плановое учение на территории Владивостока на совершенствование мер антитеррористической защищенности краевого центра.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

"Первый этап учений будет проходить на территории Покровского парка. На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты в городской среде", - сообщалось на официальной страничке антитеррористической комиссии Приморского края в "Инстаграм".

⁣⁣⠀





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru