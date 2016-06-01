Несколько больниц Владивостока остановили плановый прием больных из-за COVID-19

С 29 октября до 25 ноября три больницы приостанавливают оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационара, кроме таких профилей, как онкология, гематология и услуги гемодиализа. Это касается Владивостокских клинических больниц № 1 и № 2, а также краевой клинической больницы № 1, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

28 октября министерство здравоохранения Приморского края издало приказ о временной приостановке оказания плановой медпомощи в ККБ № 1 (Алеутская, 57), ВКБ № 1 и ВКБ № 2 (Тысячекоечная, Русская, 57). Эта мера, как указано в документе, обосновывается необходимостью снизить распространение заболеваемости коронавирусом. Продолжать оказывать плановую помощь будут только при онкологии, гематологии (болезни крови) и оказании услуг гемодиализа (очищение крови при почечной недостаточности).

В крайздраве объяснили, что решение принято с учётом роста заболеваемости и временным изменением маршрутизации пациентов. Плановые операции и другая медицинская помощь возобновятся через четыре недели или раньше, если эпидемическая обстановка улучшится.

Напомним, в этом году ККБ № 1, ВКБ № 1 и ВКБ № 2 уже приостанавливали плановую госпитализацию. Они приступили к работе в конце июля. Спустя три месяца – в октябре больницы снова закрываются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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