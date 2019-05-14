Уже с ноября: Водителям напомнили о цифрах на покрышках

Автолюбителям в очередной раз придется ознакомиться с нововведением, которое вступит в силу уже в ноябре, сообщают «Вести:Приморье».

В «автомобильное» законодательство внесли изменения. Так, с ноября станет обязательной маркировка не только автомобильных, но и вообще любых шин и покрышек. Даже велосипедных! Без такой метки в торговой сети могут появляться исключительно восстановленные или бывшие в употреблении колеса, отмечает «АвтоВзгляд».

Если маркировки на боковине резины нет, значит перед нами какой-то «левак». Скорее всего — из Китая. Проверить наличие и правильность маркировки может любой покупатель. Для этого нужно установить на свой смартфон специальное приложение, найти на покрышке код Data Matrix и сосканировать его телефоном.

В случае правильно маркированного колеса, приложение найдет его в код в общем каталоге. Если нет — к происхождению, а значит и качеству покрышки есть большие вопросы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]