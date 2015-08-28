Случай на автозаправке в Приморье активно обсуждается в Сети
Бензин сомнительного качества продают на автзаправке "Сибирской компании", расположенной в районе автовокзала в Артёме. Об этом рассказала жительница Приморья в "Инстаграм-паблике artem.news.plus.
"На прошлой неделе я заправила свой автомобиль на этой АЗС, и моя почти новая машина из Японии ЗАГЛОХЛА И НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ. Это какой же там продают бензин низкокачественный, что аж машины глохнут?! Сделала электронную диагностику, оказалось, что всё дело в плохом бензине. Давайте соберём отзывы автолюбителей про эту автозаправку, пусть люди знают, что там не нужно заправлять машины...", - написала автоледи в социальной сети.
Как оказалось, пострадавших от деятельности данной автозаправки гораздо больше. Пользователи Сети поделились своими историями:
administraciyasssr:
"После этой заправки потерял двигатель, вылили 30 литров непонятного месива".
vika_gaidai:
"Та же «Сибирская компания» на казармах👎 После заправки загорелись все лампочки, меняли топливный насос".
aleksei18031983:
"Я тоже заправился на этой заправке и далеко не уехал , в сервисе поменяли инжектора!"
azizov_azik_nomer_1:
"Согласен, заправился машина через 400 метров заглохла".
katti_8104:
"И мы дважды заправились на этой заправке и загорелся чек. Больше туда ни-ни!"
mars22316:
"Делайте независимую экспертизу и в суд. Пускай оплачивают ремонт авто".
Это только небольшая часть негативный отзывов, оставленных под постом, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что некоторые пользователи Сети встали на защиту "Сибирской компании":
nastena.2904:
"Я у них заправляюсь с февраля месяца и езжу как замечательно".
natkatsoy1806
"Да норм бенз, постоянно там заправляюсь 95-тым. Раньше, правда,была другая компания, и та была норм, говорят, срок аренды закончился и вот теперь эта компания там "Сибирская"".
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