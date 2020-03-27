Мэрия Владивостока приостановила личный прием граждан из-за COVID-19
В администрации Владивостока временно приостановлен личный прием граждан. КАк сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, работа с обращениями и заявлениями граждан и организаций проходит только в письменной или электронной форме. Такое решение принято в целях минимизации распространения новой коронавирусной инфекции.
Гражданам и организациям рекомендуется подавать документы и обращения:
- через электронную интернет-приемную на сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru,
- отправив письмо почтой России по адресу 690091, Владивосток, Океанский проспект, 20.
Напомним, из-за опасности распространения коронавируса во Владивостоке действует режим повышенной готовности. Каждый обязан в общественных местах носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров. Организации должны вести журналы термометрии работников, проводить дезинфекции, обеспечить необходимый запас масок и антисептиков.
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