Мэрия Владивостока приостановила личный прием граждан из-за COVID-19

В администрации Владивостока временно приостановлен личный прием граждан. КАк сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, работа с обращениями и заявлениями граждан и организаций проходит только в письменной или электронной форме. Такое решение принято в целях минимизации распространения новой коронавирусной инфекции.

Гражданам и организациям рекомендуется подавать документы и обращения:

- через электронную интернет-приемную на сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru,

- отправив письмо почтой России по адресу 690091, Владивосток, Океанский проспект, 20.

Напомним, из-за опасности распространения коронавируса во Владивостоке действует режим повышенной готовности. Каждый обязан в общественных местах носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров. Организации должны вести журналы термометрии работников, проводить дезинфекции, обеспечить необходимый запас масок и антисептиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]