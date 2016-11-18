Новости Общество
Сегодня, 17:37

Названа «экстремальная» причина возникновения пневмонии

Названа «экстремальная» причина возникновения пневмонии

Источник фото: pixabay.com

Экстремальное закаливание может быть причиной развития пневмонии. Об этом в беседе с ura.ru рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, сообщают «Вести:Приморье»ю

«Резкие перепады температур могут быть причиной развития пневмонии», — рассказал Викулов. Он подчеркнул, что резкие перепады температур не укрепляют иммунитет, а подавляют его.

«Закаливание может привести к тяжелому течению любой инфекции», — отметил Викулов. Резкие перепады температур способны подавить иммунитет и вызвать осложнения. Иммунолог рассказал, что эту процедуру нужно проводить аккуратно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме