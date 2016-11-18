Названа «экстремальная» причина возникновения пневмонии

Экстремальное закаливание может быть причиной развития пневмонии. Об этом в беседе с ura.ru рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, сообщают «Вести:Приморье»ю

«Резкие перепады температур могут быть причиной развития пневмонии», — рассказал Викулов. Он подчеркнул, что резкие перепады температур не укрепляют иммунитет, а подавляют его.

«Закаливание может привести к тяжелому течению любой инфекции», — отметил Викулов. Резкие перепады температур способны подавить иммунитет и вызвать осложнения. Иммунолог рассказал, что эту процедуру нужно проводить аккуратно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]