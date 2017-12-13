Владельцам участков напомнили о штрафах и сносе строений

Строительство домов и различных сооружений на земельном участке строго регламентируется нормативами, несоблюдение которых влечет штраф и снос объектов, напомнили в Федеральной кадастровой палате, сообщают «Вести:Приморье».

Так, например, на огородном участке нельзя строить здания, строения и сооружения на фундаменте. То есть дом для постоянного проживания, баню или гараж на фундаменте возводить категорически запрещено. А вот некапитальную баньку, сарай, теплицу, навес, погреб, беседку возвести можно, уточняет «РГ».

На садовом участке можно построить как жилой дом, так и сезонный. Гараж, баня и другие вспомогательные постройки могут быть построены там на фундаменте. Но это будут уже капитальные строения, которые нужно оформлять в собственность.

На садовом участке можно возвести любой вид хозобъекта. Если он будет на фундаменте, придется зарегистрировать постройку, так как с этого момента она станет объектом капитального строительства. Объекты некапитального строительства не являются объектами недвижимости, не облагаются налогами и не подлежат обязательной регистрации.

Сейчас в России действует дачная амнистия. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и расширении действия данного упрощенного порядка.

В упрощенном порядке можно зарегистрировать капитальные строения: жилой или садовый дом (не выше 20 метров и 3 этажей, на расстоянии не ближе 3 метров от забора), хозпостройку, гараж. Критерий капитальности строения - невозможность перенести его на другое место. Например, кирпичный дом можно только снести и построить заново, а строительную бытовку можно погрузить краном-манипулятором и установить на новом участке. Встречаются и летние кухни, оборудованные по последнему слову техники: барбекю, водоснабжение, электричество. Их тоже можно отнести к капитальным постройкам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]