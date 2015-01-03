Кому и сколько: Эти налоги нужно заплатить до 1 декабря

Ежегодно собственники должны платить налоги на имущество — дома, дачи, квартиры, комнаты, автомашины, катера и другие транспортные средства, а также земельные участки. И рассчитаться россияне по ним должны до 1 декабря, сообщают «Вести:Приморье».

Не позднее 1 декабря 2020 года россиянам необходимо заплатить несколько налогов на то имущество, которым они владели в 2019 году:

на имущество физических лиц; земельный; транспортный.

Какое именно имущество облагается налогом?

Налог на имущество нужно заплатить за: дома; квартиры; комнаты; дачи; гаражи и машино-места; другие объекты капитального строительства.

Помните, что этот налог начисляется только собственникам — людям, указанным в документе о собственности на перечисленные объекты. И его размер зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения, то есть максимально приближенной к рыночной. Узнать кадастровую стоимость своей собственности можно, запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 января 2019 года. При этом для разных объектов недвижимости налоговая база рассчитывается по-разному. Например, для квартир она уменьшается на стоимость 20 кв. м. Иными словами если ваше жилье площадью 50 кв.м, то заплатите как за 30 кв. м. Для комнаты этот "вычет" составит 10 кв. м, для жилого дома — 50 кв. м. Семьи, у которых три и более несовершеннолетних детей, получат "вычеты" еще и за каждого из них.

Каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину.

Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме того, в 2019 году земельный налог впервые посчитали с учетом ограничивающего коэффициента — ежегодный рост налога не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом. Исключение — незастроенные земельные участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства и не используются для этого больше десяти лет.

Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы: автомобили; мотоциклы; самолеты; яхты; катера и другие транспортные средства.

Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства. Кроме того, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом повышающего коэффициента, который зависит от средней цены машины и срока, прошедшего с года его выпуска. Списки моделей таких автомобилей ежегодно публикует Минпромторг.

Точную налоговую ставку по каждому из трех налогов в конкретном регионе можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сколько нужно будет заплатить?

Рассчитать сумму налога обязаны налоговые органы. До 1 ноября налоговая инспекция должна прислать уведомление с суммой налога по почте (на имеющийся в налоговом органе адрес) или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России для тех, кто подключился к этому сервису.

Там же, на сайте налоговой службы, можно предварительно ознакомиться с примерным расчетом имущественного, земельного и транспортного налогов с помощью сервиса "налоговый калькулятор".

Кроме того, с 2019 года все реквизиты для оплаты включили сразу в налоговое уведомление — отдельных квитанций не будет.

А еще уплатить имущественные налоги можно заранее — с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Это своего рода "электронный кошелек", куда вы вносите деньги, а налоговая потом сама распределяет их на оплату налогов и задолженностей по ним. Внести ЕНП можно через все тот же личный кабинет на сайте ФНС или на странице "Уплата налогов и пошлин".

Что делать если налоговое уведомление не пришло?

Россиян, у которых есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, налоговые уведомления ждут именно там. В службе уточнили, что все налоговые документы пользователей личного кабинета размещаются именно в электронном виде и не дублируются по почте. Только если вы не просили об этом отдельно.

Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то ФНС рекомендует проявить инициативу и обратиться в налоговую инспекцию: через сайт службы; через личный кабинет; по почте; через МФЦ; лично в отделении.

Сообщите, что у вас есть объект налогообложения, а уведомление об уплате налога не пришло.

В службе также напомнили, что не отправляют уведомления, если сумма налога не превышает 100 рублей или по объектам, по которым не предъявлен налог к уплате, например из-за применения налоговой льготы, вычета и т.д.

А можно оспорить сумму налога, если я с ней не согласен?

Если вы считаете, что вам неправильно посчитали налог или начислили его на имущество, которого у вас нет, то нужно связаться с налоговой инспекцией любым способом из перечисленных выше. Конечно, претензию нужно будет обосновать.

ФНС обязана официально ответить на обращение в течение 30 дней — либо аргументированно отказать в просьбе, либо пересчитать налог, если обращение все-таки обосновано.

Если и после этого ответ налоговой вас не устроит, то можно обратиться в вышестоящий налоговый орган — Управление ФНС России по вашему субъекту или непосредственно в ФНС России, а также в суд.

Какие есть налоговые льготы? И как их получить?

Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имеющих право на федеральную льготу по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные.

Подробнее узнать о льготах по всем имущественным налогам в вашем регионе можно на сайте ФНС.

Чтобы получить льготу, нужно обратиться в любую налоговую инспекцию. Направить заявление можно через личный кабинет, письмом или придя в налоговую инспекцию лично.

Кроме того, с налогового периода 2019 года пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и владельцы хозпостроек площадью до 50 кв. м могут не обращаться в налоговые органы по этому вопросу: их льготы учитываются автоматически с учетом тех данных, которые налоговики получают из Пенсионного фонда России, Росреестра, органов соцзащиты и других ведомств.

Если вы относитесь к льготным категориям граждан, но льготу вам вдруг не учли, целесообразно самостоятельно заявить о них, опять же обратившись в инспекцию.

Чем грозит неуплата налогов?

Если вы не рассчитаетесь с государством вовремя, то кроме самого налога придется заплатить еще и пени — за каждый календарный день просрочки по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ.

Также в ФНС напомнили, что, как только общий долг превысит 3 тыс. рублей, служба начнет судебную процедуру принудительного взыскания за счет имущества неплательщика. При этом должника еще обяжут возместить все судебные издержки.

Как можно оплатить налоги?

Оплатить налоги граждане могут любым удобным способом: через платежные терминалы; в приложении мобильного банка; на портале Госуслуг; в личном кабинете налогоплательщика физического лица; с помощью все того же Единого налогового платежа.

Также жители отдаленных районов также могут уплатить имущественные налоги через кассу местной администрации или организацию федеральной почтовой связи (только в случае отсутствия на территории проживания отделения банка).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]