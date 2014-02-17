То, что житель Артема пытался провести в багажнике, поразило полицейских

52 кг марихуаны изъяли полицейские из багажника автомобиля в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Ханкайскому округу обнаружили и изъяли у 46-летнего приезжего из города Артема крупную партию конопли.

Гражданина задержали с поличным: в селе Первомайское его застали за сбором и погрузкой в багажник автомобиля мешков с растениями, предположительно содержащими наркотические вещества. Увидев полицейских, правонарушитель попытался скрыться на транспортном средстве, однако вскоре был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий, отметили в пресс-службе ОМВД России по Ханкайскому округу.

Следственно-оперативная группа изъяла мешки с растительной массой и отправила содержимое на экспертизу, которая показала, что изъятым является 52 кг каннабиса (марихуаны).

В отношении подозреваемого следователем отдела МВД России по Ханкайскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Злоумышленнику могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru