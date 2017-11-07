Погода в Приморье резко изменится в четверг

В четверг в Приморье резко потеплеет. Наиболее вероятен снег в горных районах и на перевалах, а также в центральной части края, например, в Чугуевском районе может выпасть до 10 см снега. Больше всего с 8 ноября выпало снега в центральных районах и местами в западных. На остальной части края осадков было немного и не было совсем, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Маглипогода.

После прохождения холодного фронта похолодало. Но похолодание будет недолгим. Снова вернутся теплые деньки, и от снега не останется и следа.

В четверг 12 ноября днем температура превысит отметку +10 °С, а местами возможно и выше +15 °С. Так что осень продолжается. Если так пойдёт, то через 10-20 лет зим не будет в Приморском крае. Ждем и наблюдаем, ну или выживаем… А пока нас ждет потепление и достаточно серьезное, вплоть до воскресенья включительно. Так что наслаждайтесь теплыми деньками, а у кого выпал снег, — радуйтесь весне! В общем, жизнь пока продолжается, поэтому наслаждайтесь ею.

«Помнится мне в детстве, я на самокате уже после 7 ноября катался по льду, а сейчас сами видите», рассказал синоптик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]