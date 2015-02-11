О перебоях с поставками овощей и фруктов рассказали в правительстве Приморья

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин в среду, 11 ноября, в ходе брифинга рассказал об обеспеченности региона свежими овощами и фруктами. Поводом для разговора стали обращения граждан после введения китайской стороной ограничений трансграничных автомобильных грузоперевозок в связи с пандемией COVID-19, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

– Сергей Владиславович, какова сейчас ситуация с обеспеченностью овощами в торговых организациях края? Ожидается ли дефицит овощей и фруктов?

– Все овощи и фрукты мы делим на три большие категории. Первая – это так называемый борщевой набор, в который входит картофель, морковь, лук, капуста и свекла. Вторая – овощи, которые производятся в тепличных хозяйствах: огурец, томат, перец, листовой салат. Третья категория – семечковые и косточковые фрукты, то есть апельсины, мандарины, яблоки и тому подобное, то, что мы привыкли в основном импортировать из КНР.

Что касается борщевого набора, то в этом году сельхозпроизводители Приморья произвели картофеля больше на 25 тысяч тонн, чем в прошлом году, моркови – 7 тысяч тонн, лука – 7,5 тысяч тонн, капусты – 8,5 тысяч тонн, свеклы – около 7 тысяч. 30% этого объема заложены на хранение. Для понимания: суточная потребность всех торговых сетей Приморья – 20 тонн картофеля. Таким образом, этого количества с избытком хватит для того, чтобы обеспечить все население края на весь зимний период, при условии грамотного хранения, и даже помочь другим регионам. Традиционно сложными месяцами для нас будут май и июнь, но мы к этому готовимся, есть договоренности с другими регионами.

– Как обстоят дела с другими категориями овощей?

– Мы ожидаем, что в декабре в Приморье запустится тепличный комплекс «Лотос», уже в феврале мы получим первую продукцию. Мощность этого комплекса – около 8 тысяч тонн свежих овощей: огурцов, помидоров, салата, в год. Кроме того, у нас есть налаженные торговые связи с поставщиками из Сахалинской и Новосибирской областей, Хабаровского края. Неоднократно были поставки свежих овощей от этих производителей, качество и цена их продукции хорошие.

То, над чем стоит сегодня поработать, – это распространить механизм государственного субсидирования на автомобильные перевозки сельхозпродукции. Сейчас такая субсидия действует только при перевозках по железной дороге. Это позволит поставлять свежие овощи – огурцы, томаты – без потери качества и по оптимальной цене.

– Возвращаясь к вопросу о ценах – люди привыкли, что у них есть выбор между относительно дорогими российскими овощами и более доступными овощами из Китая. Не ударит ли по потребителю ситуация, которая на данный момент сложилась в области трансграничных грузоперевозок?

– Большое значение имеет соотношение цены и качества. Качество российских овощей, которые хоть и несколько дороже, несравнимо выше. Безусловно, канал поставок из Китая у нас останется, и мы обеспечим наличие на прилавках овощей из КНР по доступным ценам. А дальше покупатель вправе делать свой выбор.

– Что с фруктами? Не останемся на Новый год без мандаринов?

– Сделаем все для того, чтобы мандарины были. Дело в том, что сейчас действует временное ограничение на ввоз семечковых и косточковых из Китайской Народной Республики, введенное российскими надзорными органами. Мы постараемся настоять на повторном анализе продукции и, возможно, к новогоднему столу сможем завести партию этой продукции из Китая. Есть альтернативные варианты поставок из Пакистана и Турции. Это немного не та продукция, которую мы традиционно привыкли видеть на своих столах, но фрукты достойного качества, и мы постараемся сделать их и по цене доступными. Мы стараемся, чтобы на прилавках был максимально возможный ассортимент. А те товары, которые по объективным причинам выпадают, стараемся заменить аналогами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]