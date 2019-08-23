Игры двух белух на Токаревском маяке восхитили жителя Приморья  

В одно прекрасное морозное утро, приехав на Токаревский маяк, совершенно случайно заметили этих красавиц, и у меня с собой был коптер! Мне удалось запечатлеть двух резвящихся белух, приятного просмотра), пишет автор поста в своем instagram аккаунте, сообщают «Вести:Приморье».

Два белых кита замечены рядом с берегом на Токаревской кошке, уточнил автор Сергей Галагус.

Напомним, это не первое появление млекопитающих у берегов Приморья после того, как животных выпустили из «китовой тюрьмы». Знатоки утверждают, белухи умеют разговаривать. Еще их называют белыми китами. Многие отмечали, что животные ведут себя очень миролюбиво и готовы общаться.

Некоторые популяции белух совершают регулярные миграции. Они связаны с сезонными передвижениями косяков рыбы. Белухи - социальные животные. Стадо белух состоит из кланов, а кланы - из семей, устроенных по принципу матриархата. Семья состоит из первичных семейных групп: мамы и 1-2 детенышей. Самцы в стаде и клане играют роль охранников и разведчиков скоплений рыбы. На больших скоплениях рыбы иногда собирается несколько стад белух, и кормящиеся животные сбиваются в стада численностью в сотни и даже тысячи голов.

По информации Международного союза охраны природы, всего в мире насчитывается около 150 000 белух. Российские популяции, по данным Международной комиссии по промыслу китов, насчитывают до 27 000 особей. При этом 3 наиболее крупные группировки Охотского моря насчитывают до 20 000 белух.

Врагом белух является косатка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]