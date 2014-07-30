Генпрокуратура занялась золотом депутата ГД и бывшего вице-губернатора Приморья

Генпрокуратура подала иск на депутата Госдумы Сергея Сопчука и экс-вице-губернатора Василия Усольцева, связанных с разработкой месторождений золота в Приморье, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на portofranko-vl.ru.

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры, в котором в качестве ответчиков фигурируют депутат Госдумы от Приморского края Сергей Сопчук, бывший первый вице-губернатор Василий Усольцев и предпринимательница Людмила Стукова. Детали иска не оглашаются, но эксперты это связывают с требованием изъять в пользу государства долю организаций, занимающихся золотодобычей.

Согласно информации Замоскворецкого суда, исковое заявление подписано заместителем генерального прокурора Российской Федерации Виктором Гринем. Предварительное слушание назначено на 16 ноября.

В числе ответчиков – депутат от «Единой России» Сергей Сопчук, бывший заместитель губернатора Приморского края Василий Усольцев и предпринимательница из Владивостока Людмила Стукова. Детали исковых требований не разглашаются в связи с ранней стадией судопроизводства. По информации из неофициальных источников, речь идёт о требовании изъять доли компаний, связанных с добычей золота в Приморье. Эти три человека могли владеть в обход существующих запретов компаниями ООО «Терней Золото», ООО «Омония» и ООО «Партнёр ДВ», которые перечислены в исковом заявлении.

Установить, что все ответчики связаны в бизнес-сфере и имеют отношение к разработке месторождений золота, удалось по данным ИАС Seldon.Basis. Людмила Стукова, например, владеет 99,23% ООО «Терней Золото», а остальное принадлежит юрлицам, указанным в иске. Так, 0,5% принадлежат ООО «Партнёр ДВ» и 0,27% ООО «Омония». «Партнёр ДВ» на 100% владеет Людмила Стукова, а гендиректором «Омония» является Василий Усольцев. Сергей Сопчук – бывший совладелец ООО «Терней Золото».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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