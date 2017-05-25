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«Детство кончилось»: жители Снеговой Пади не могут решить сложившуюся ситуацию

«Детство кончилось»: жители Снеговой Пади не могут решить сложившуюся ситуацию

Источник фото: dps_vl

В одном из приморских пабликов жители домов по улице Адмирала Горшкова описали ситуацию, с которой им пришлось столкнуться. И, по всей видимости, она их не устраивает, они считают, что их детей лишают детства, сообщают «Вести:Приморье».

Застройщик «Молодёжный», по чьей вине пострадала детская и спортивная площадка на Адмирала Горшкова, 4, не намерен её ремонтировать. Вместо этого строители за свой счёт предложили перенести площадку на новое место. Жителям дома выбирать не приходится – у них, как и у большинства в этом районе, официально нет придомовой территории.

На участке 25:28:040014:253 строят дом. В апреле здесь прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за чего образовался фонтан высотой более 10 метров. Как говорят местные жители, были разрушены склоны рядом с детской площадкой и теперь во время дождей по образовавшимся желобам вода течёт прямо на неё. Камнями и грунтом засыпало все саженцы, подросшие деревья, газон, лавочки, турники, качели. Подмыло фонарные столбы, вспучился асфальт у дома. Прошло почти семь месяцев, и до сих пор ничего не убрано.

Встреча жителей дома, управляющей компании «Дальневосточный регион», застройщика «Молодёжный» и сотрудников отдела ТЭК администрации Владивостока состоялась в пятницу, 13 ноября. На ней стало понятно, что ремонт не планируется – земля находится в собственности у застройщика.

«Застройщик утверждает, что землю он приобрёл в 2012 году, и было это до строительства детской площадки, а поставили её там по ошибке, – рассказывает Пётр, житель дома на Адмирала Горшкова, 4. – Наш дом был сдан в декабре 2013 года, к этому моменту площадка уже была. Мы полагаем, что «Дальспецстрой» её сделал для нашего дома, исходя из минимальных нормативов на обеспечение социальной инфраструктурой».

По словам Сергея Волкова, председателя совета дома на Адмирала Горшкова, 4, раньше на участке, который выкупил застройщик, проходила дорога к дому и был небольшой сквер. Был и публичный сервитут, но застройщик смог объединить участок в один, а дорогу убрать. При этом, у большинства домов в Снеговой Пади всё ещё официально нет придомовой территории.

Ситуацию решают не первый день. Многие жители района жалуются и на отсутствие парковок. Говорят, дома строятся, мест для автомобилей не достаточно.

«Скоро здесь вообще не выедишь», «К концу года должны еще 5 домов сдать», «Плюс данного района в том, что он находится не на сопках и зимой там вполне комфортно с нашими дорогами. Но уже построено очень много домов, скоро будет постоянный транспортный коллапс», «В городе нет нормальных парков, почему здесь в снеговой пади не сделать для жителей зелёный уголок?», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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