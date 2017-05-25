«Детство кончилось»: жители Снеговой Пади не могут решить сложившуюся ситуацию

В одном из приморских пабликов жители домов по улице Адмирала Горшкова описали ситуацию, с которой им пришлось столкнуться. И, по всей видимости, она их не устраивает, они считают, что их детей лишают детства, сообщают «Вести:Приморье».

Застройщик «Молодёжный», по чьей вине пострадала детская и спортивная площадка на Адмирала Горшкова, 4, не намерен её ремонтировать. Вместо этого строители за свой счёт предложили перенести площадку на новое место. Жителям дома выбирать не приходится – у них, как и у большинства в этом районе, официально нет придомовой территории.

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На участке 25:28:040014:253 строят дом. В апреле здесь прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за чего образовался фонтан высотой более 10 метров. Как говорят местные жители, были разрушены склоны рядом с детской площадкой и теперь во время дождей по образовавшимся желобам вода течёт прямо на неё. Камнями и грунтом засыпало все саженцы, подросшие деревья, газон, лавочки, турники, качели. Подмыло фонарные столбы, вспучился асфальт у дома. Прошло почти семь месяцев, и до сих пор ничего не убрано.

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Встреча жителей дома, управляющей компании «Дальневосточный регион», застройщика «Молодёжный» и сотрудников отдела ТЭК администрации Владивостока состоялась в пятницу, 13 ноября. На ней стало понятно, что ремонт не планируется – земля находится в собственности у застройщика.

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«Застройщик утверждает, что землю он приобрёл в 2012 году, и было это до строительства детской площадки, а поставили её там по ошибке, – рассказывает Пётр, житель дома на Адмирала Горшкова, 4. – Наш дом был сдан в декабре 2013 года, к этому моменту площадка уже была. Мы полагаем, что «Дальспецстрой» её сделал для нашего дома, исходя из минимальных нормативов на обеспечение социальной инфраструктурой».

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По словам Сергея Волкова, председателя совета дома на Адмирала Горшкова, 4, раньше на участке, который выкупил застройщик, проходила дорога к дому и был небольшой сквер. Был и публичный сервитут, но застройщик смог объединить участок в один, а дорогу убрать. При этом, у большинства домов в Снеговой Пади всё ещё официально нет придомовой территории.

Ситуацию решают не первый день. Многие жители района жалуются и на отсутствие парковок. Говорят, дома строятся, мест для автомобилей не достаточно.

«Скоро здесь вообще не выедишь», «К концу года должны еще 5 домов сдать», «Плюс данного района в том, что он находится не на сопках и зимой там вполне комфортно с нашими дорогами. Но уже построено очень много домов, скоро будет постоянный транспортный коллапс», «В городе нет нормальных парков, почему здесь в снеговой пади не сделать для жителей зелёный уголок?», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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