«Даже колеса крутятся»: лимузин на водной глади привел в восторг очевидцев

В одном из приморских пабликов было опубликовано видео, которое привело в восторг очевидцев, сообщают «Вести:Приморье».

Молодые люди восхитились лимузином с пассажирами, скользящим по водной глади. Парни отметили, такого еще никогда не видели. Вероятнее всего, владелец умелыми руками переделал один вид транспорта в другой.

«Я такого не видел, конечно. Еще бы колеса крутились, вот это класс», отметили авторы видео.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]