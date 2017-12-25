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«Даже колеса крутятся»: лимузин на водной глади привел в восторг очевидцев
В одном из приморских пабликов было опубликовано видео, которое привело в восторг очевидцев, сообщают «Вести:Приморье».
Молодые люди восхитились лимузином с пассажирами, скользящим по водной глади. Парни отметили, такого еще никогда не видели. Вероятнее всего, владелец умелыми руками переделал один вид транспорта в другой.
«Я такого не видел, конечно. Еще бы колеса крутились, вот это класс», отметили авторы видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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