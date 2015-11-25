Важный анализ вернется в программу диспансеризации

Со следующего года в программу диспансеризации вернется анализ крови на гликированный гемоглобин - об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это исследование эндокринологи называют "золотым стандартом" диагностики. С его помощью не только достоверно подтверждают уже развившийся диабет, но, что крайне важно, диагностируют и предшествующее диабету пограничное состояние - предиабет, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «РГ».

Говоря простым языком, это состояние организма, когда человек еще не болен, но уже и не здоров: углеводный обмен уже нарушен, но обычные исследования "неполадок" еще не показывают. Но понять, что происходит, как можно раньше, очень важно, ведь с предиабетом в большинстве случаев можно справиться. Причем зачастую даже без лекарств, просто изменив образ жизни - и тем самым предотвратить наступление в будущем диабета.

Количество диабетиков сегодня растет стремительно, и это в основном диабет второго типа - его развитие напрямую связано с ожирением.

"Именно ожирение - это основной фактор риска, который способствует развитию инсулинорезистентности. У человека развиваются метаболические нарушения, постепенно растет уровень глюкозы в крови и формируется сахарный диабет второго типа", - поясняет директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

При этом, отмечает профессор Драпкина, микрососудистые осложнения начинают развиваться уже на стадии предиабета, когда человек еще не подозревает, что болен, и не предпринимает никаких мер. В результате к эндокринологу он попадает уже с выраженным диабетом, его сосуды поражены, причем необратимо.

"Трагизма в предиабете нет. В большинстве случаев здоровье можно вернуть, но только если серьезно поработать, - говорит директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России академик РАН Марина Шестакова. - Результат в полной мере зависит от собственного желания пациента не столкнуться лицом к лицу с неизлечимым заболеванием, которым на сегодняшний день является диабет".

20 млн россиян находятся в зоне предиабета. И более чем у половины из них есть возможность, приняв меры, не перейти в стадию диабета

Беда в том, что ни диабет на ранней стадии, ни тем более предиабет ничем себя не выдают. Человек хорошо себя чувствует, у него ничего не болит. Ну и как его убедить, что менять образ жизни, привычки в еде, увеличить физические нагрузки нужно уже сейчас, когда с самочувствием полный порядок и кажется, что очередная порция картошки-фри на диване перед телевизором - это совсем не страшно. Да, вредно, конечно, но где-то там, в будущем. Собственно, все усилия врачей направлены на то, чтобы убедить пациентов как можно раньше серьезно заняться собой - без этого ничего не выйдет, заболевание будет прогрессировать.

"Для того, чтобы сохранить качество жизни и стабилизировать показатели сахара в крови, человеку необходимо сделать привычным здоровый образ жизни, прежде всего заниматься спортом и правильно питаться - эти простые правила помогут получить положительный результат", - говорит профессор Шестакова.

Поскольку при диабете поражаются сосуды, включая и самые мелкие капилляры, заболевание бьет по всему организму: страдает сердце и сосуды, мозг, почки, глаза. Поэтому начав худеть и заниматься физкультурой сегодня, можно предотвратить множество завтрашних бед - от инфаркта и инсульта до серьезных нефрологических заболеваний и слепоты.

Возникновение гипертонии также связано с нарушениями углеводного и липидного обмена, и сегодня это заболевание диагностируется уже у 40-45% взрослого населения, а в старших возрастных группах - до 90%.

Напомним, гликированный гемоглобин (Hb1Ac) - это соединение глюкозы с гемоглобином в эритроцитах. Этот показатель отражает среднюю концентрацию глюкозы в крови за последние 8-12 недель и дает возможность гораздо эффективнее (по сравнению с "моментальными" тестами крови и мочи) оценить степень повышения уровня сахара крови.

У здоровых людей он составляет не более 6,0%.

6,0 - 6,5% - пограничное состояние, которое говорит о нарушениях углеводного обмена: нарушении толерантности к глюкозе, предиабете.

Выше 6,5% - ставится диагноз "диабет".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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