Милые хищники вышли к людям на дорогу в Приморье

Тигрята попали в объектив видеорегистратора одного из жителей края, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видно, два маленьких хищника вышли на дорогу и разглядывают остановившийся автомобиль. Многие отметили, скорее всего, где-то неподалеку за ними наблюдает мамка. Другие предположили, что они могли остаться сиротами, та как кажутся худыми

«Жалко, аж бока впали. Может, мамы нет, так голодают», «Когда мамка отошла готовить завтрак», «Красавцы», «Голодные животные, выходят из леса», «Хозяева, как ни как», «Мама неподалёку где-то», «Боже, какие красавцы, только бы не твари-браконьеры», «Красота какая. Глупые ещё, не боятся», пишут в комментариях паблика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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