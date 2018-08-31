"Большое свинство" на ж/д станции возмутило жителя Владивостока

Житель Владивостока оказался очевидцем неприятной ситуации на одной из железнодорожных станций, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина на номер whatsapp прислал фото и видео того, что его сильно возмутило. На станции Мыс Чуркин платформа завалена горами мусора. Складывается ощущение, что мусор здесь не убирали очень давно. Установленные баки переполнены. Автор отмечает, это происходит не первый день, мусор валяется на расстоянии вплоть до остановки Причальная. Можно предположить, что так проблему утилизации мусора решают горожане, которые пользуются услугами электричек.

Автор уточнил, что позвонил в главный офис РЖД по федеральному номеру, однако вразумительного ответа на ситуацию получить не смог. Мужчину попросили подробно описать место, где, по его мнению, сложилась данная ситуация. Так как по техническим причинам компания не может получить фото.

Вероятно, вскоре вопрос с вывозом мусора будет решен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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