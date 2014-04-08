"Одни маты в голову лезут": новости с АЗС не радуют приморцев
АЗС Приморья готовят новый сюрприз потребителям, - сообщает "Вести: Приморье" .
В социальной сети появилось объявление о повышении цен на автомобильное топливо в сети АЗС "Октант". Владельцы заправок мотивируют данное решение тем, что оптовые цены на биржах Дальневосточного региона выросли на 20%, и продавать бензин по старым ценам им стало не рентабельно.
Приморцы выражают негодование по данному поводу:
"Владивосток!! Че за...?
У кого-то кукушка поехала?
Одни маты в голову лезут",
"Не заправляться там, что бы убытки не несли, поможем компании вместе",
"Несли бы убытки не работали бы",
"Кому-то на Мальдивах не хватает коттедж достроить",
"Сейчас продукты в цене еще взлетят и все остальное",
"Это официальный документ, или провокатор какой то набрал текст?".
Напомним, буквально несколькими днями ранее в Приморье возникли перебои с топливом на АЗС ННК. Кризис обьясняли аварией на заводе в Хабаровске. По последней информации, завод заработал в прежнем режиме. И ситуация должна была стабилизироваться.
Ранее в связи с публичным заявлением о прогнозе роста цен автомобильных бензинов на АЗС края, Приморское УФАС России выдало Президенту «Приморского топливного союза» предостережение о недопустимости совершения планируемых действий (бездействия) в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению части 5 статьи 11 и части 1 статьи 11.1 Федерального закона от ФЗ «О защите конкуренции».
Приморское УФАС России напоминает, что коммерческим и некоммерческим организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, кроме того, запрещены согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такая координация или такие действия могут привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен.
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