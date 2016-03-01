«Радио России:Приморье»: Уникальное открытие ученых из Владивостока

21 июля в 13:10 эфир на «Радио России:Приморье» будет посвящен событию из мира фундаментальной науки. Новые вещества, обладающие противоопухолевой активностью, открыли приморские ученые.

Подробнее об этом мы поговорим с заместителем директора по науке Тихоокеанского института биоорганичекой химии им. Елякова ДВО РАН, кандидатом химических наук Тимофеем Маляренко.

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Ранее об исследованиях ученых ТИБОХ им. Елякова ДВО РАН "Вести:Приморье" рассказывали в сюжете Елены Штылиной "Ученые ищут лекарства от новых эпидемий на дне Южно-Китайского моря".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]