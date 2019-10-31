«Радио России:Приморье»: Всемирный день мозга. Как сохранить ясность ума до седин

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Его учредила Всемирная Федерация неврологии. Головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. И отвечает за работу всего организма.

Об этом органе, заболеваниях, которые могут обрушиться на него, а также как сохранить ясность ума до седин в 13:10 минут на «Радио России: Приморье» поговорим с Дмитрием Ханом — врачом-неврологом. Заведующим неврологическим отделением Приморской краевой клинической больницы №1. Будьте здоровы и оставайтесь на волнах нашей радиостанции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]