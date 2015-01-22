"Радио России. Приморье": Ситуация в пограничных пунктах пропуска, Льготы для держателей карт "Приморец"

На российско-китайской границе опять пробки - проблемы начались весной, когда из-за пандемии китайская сторона ограничила число въезжающих в сутки большегрузов. Правительству Приморья удалось стабилизировать обстановку после внедрения электронной очереди. Но сейчас проблема опять обострилась. Об этом - в эфире "Радио России. Приморье" завтра, 13 августа, в 13.10. А в 18.10 - обсудим льготы, предусмотренные для держателей карты «Приморец», а также другие актуальные меры социальной поддержки в крае.

Слушайте "Радио России. Приморье" на частоте 102.1 ФМ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]