Новости Общество Происшествия

Сегодня, 18:25
 

Водитель большегруза умер в 10-дневной очереди на российско-китайской границе

Водитель большегруза умер в 10-дневной очереди на российско-китайской границе

Фото: iz.ru

По сообщению ОТР, на российско-китайской границе умер мужчина, — передают «Вести: Приморье».

На российско-китайской границе в Приморье, в районе пункта пропуска Пограничный, в одном из автомобилей умер человек.

Дело в том, что большегрузы стоят в очередях по десять дней. Здесь скопилось уже более 300 машин.


 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести