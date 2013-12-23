Водитель большегруза умер в 10-дневной очереди на российско-китайской границе

По сообщению ОТР, на российско-китайской границе умер мужчина, — передают «Вести: Приморье».

На российско-китайской границе в Приморье, в районе пункта пропуска Пограничный, в одном из автомобилей умер человек.

Дело в том, что большегрузы стоят в очередях по десять дней. Здесь скопилось уже более 300 машин.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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