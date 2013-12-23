Водитель большегруза умер в 10-дневной очереди на российско-китайской границе
По сообщению ОТР, на российско-китайской границе умер мужчина, — передают «Вести: Приморье».
На российско-китайской границе в Приморье, в районе пункта пропуска Пограничный, в одном из автомобилей умер человек.
Дело в том, что большегрузы стоят в очередях по десять дней. Здесь скопилось уже более 300 машин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
14.02.2018 Дальнобойщики вынуждены буквально жить на российско-китайской границе
-
07.01.2016 Несколько сотен фур скопились в районе таможенного поста в Пограничном
-
31.10.2015 На российско-китайской границе произошло землетрясние — сейсмологи
-
24.05.2018 Увеличение количества грузовиков вызывает заторы в пункте пропуска Пограничный
-
28.04.2018 Приморские пункты пропуска изменили режим работы в майские праздники
-
23.12.2013 Приморские пункты пропуска в праздники изменят режим работы
Добавить комментарий