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«Радио России: Приморье». Планы туротрасли Приморья. Открытие границ в соседние государства

«Радио России: Приморье». Планы туротрасли Приморья. Открытие границ в соседние государства

29 сентября с 13:10 до 14 часов на частотах «Радио России: Приморье» руководитель агентства по туризму нашего  края -  Владимир Щур расскажет о том, какие условия поддержки внедряются для регионального бизнеса, какие новые благоустроенные пляжи и базы нам ожидать, закроется ли вообще туристический сезон с наступлением зимы, и когда откроют границы в соседние государства. Всю полезную для путешественников информацию можно будет послушать в 13:10, не пропустите.

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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