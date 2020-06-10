«Радио России: Приморье». Планы туротрасли Приморья. Открытие границ в соседние государства

29 сентября с 13:10 до 14 часов на частотах «Радио России: Приморье» руководитель агентства по туризму нашего края - Владимир Щур расскажет о том, какие условия поддержки внедряются для регионального бизнеса, какие новые благоустроенные пляжи и базы нам ожидать, закроется ли вообще туристический сезон с наступлением зимы, и когда откроют границы в соседние государства. Всю полезную для путешественников информацию можно будет послушать в 13:10, не пропустите.

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]