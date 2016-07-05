Моряк научного флота, прошедший все пять океанов, много лет на суше. Море видит иногда с холмов Ольги, а слышит из каждой ракушки своей огромной коллекции. Правда, лучшие экземпляры, да практически всё, чем могли бы гордиться музеи мира, Владимир Хрипун подарил землякам. В нашей рубрике к 80-летию Приморского края — репортаж Ольги Катренко о собраниях ольгинского боцмана.

Комнату в старом сельском доме, где живет его мама, Владимир Хрипун лет 15 назад превратил в музей-библиотеку. Книг, как походов морских, не счесть. Коллекций только здесь — четыре. Из тех, что бросаются в глаза, кляссеры с богатым собранием живописи. В марках часть его воспоминаний.

Владимир Хрипун, коллекционер: «В лучших музеях был: и в Сикстинской капелле, и в Национальной галерее Лондона, и в музее Пабло Пикассо, музее Рубенса».

Где становились на якорь легендарные советские научные суда, там исследовал он не рынки и пляжи, а музеи и побережье. Так и собрал впечатления о шедеврах искусства и коллекцию раковин.

Владимир Хрипун, коллекционер: Вот «Витязь», который сделал 65 научных рейсов и сейчас стоит, как музей мирового океана, «Дмитрий Менделеев».

В общей сложности 30 лет экспедиций. Еще 8 на «Академике Иоффе». То были перестроечные турпоходы с богатыми иностранцами, в Антарктиду и Арктику. Он умудрялся и оттуда привозить экземпляры... В конце-концов, стал признанным коллекционером, так что о себе читает в книжках.

С первыми строчками чтива: «Временами захожу к своему давнему знакомому, Володе Хрипуну, он подшкипер. Его каюта в самой корме судна. Слышно, как под полом тяжело вращается гребной вал. Познакомились мы в 49-ом рейсе. В один из первых дней нашего плавания, в кают-компании была выставлена неожиданно богатая, любой бы музей позавидовал, коллекция значков разных стран и времен».

Ленинская тема — самая значительная. Все музеи вождя, все реликвии, включая шалаш в Разливе и броневик на Финляндском вокзале. Но море. Шум его слышишь в 20-ти километрах от Пермского или прямо здесь, во дворе с цветущими розами. Только приложи ракушку, и запоёт далекий Ушуаи.

Белый щенок, верный друг — Умка. А море — его главный герой и самое важное дело. Коллекцию раковин боцман Хрипун подарил музею Ольги. И это жемчужина краеведческих экспозиций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]