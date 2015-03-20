Из краевого бюджета на капитальное обновление потратили 10 миллионов из 13-ти выделенных. Сэкономленные три миллиона пошли на ремонт детского отделения этой же больницы. Репортаж из Хороля Максима Каленника.

В больничном городке центральной больницы Хорольского района небольшое торжество. Подрядчики завершили капитальный ремонт отдельного инфекционного корпуса и передают здание медперсоналу.

Иван Белевич, главный врач Хорольской центральной районной больницы: "Он отремонтирован начиная от фундамента и до крыши. Все коммуникации, электрика, сантехника. У нас в месяц плановых поступлений в стационар до 400 случаев- около 40 из них в инфекционное отделение."

Пока шел ремонт, больных отправляли на лечение в Камень-Рыболов или Уссурийск. А это от 30 до 70 километров. Чтобы «инфекционка» заработала в новых, комфортных условиях, из краевой казны выделили 13 миллионов рублей. При этом удалось сэкономить три миллиона — их вложили в ремонт детского отделения. Здесь даже игровой уголок соорудили. Продолжают ремонт и в поликлиническом корпусе.

Иван Белевич, главный врач Хорольской центральной районной больницы: "В этом году в планах ремонт еще двух этажей. До конца года всю поликлинику отремонтируем! Если каких-то специалистов не хватает в соседних районах, то конечно мы будем принимать пациентов, которые требуют помощи нашей."

В районе проживает почти 30 тысяч человек и хорольская больница активно работает с программой «Земский доктор». Десять узких специалистов приехали сюда за пять лет.

Вера Шамова, участковый врач-педиатр, дежурный врач детского отделения: "Приехала, набралась здесь опыта во многих специализациях. Я ни разу не пожалела, здесь я нашла свою вторую половинку и вышла замуж! Дальнейшую судьбу здесь и планирую, уезжать не собираюсь."

Большой ремонт завершат обновлением палат и процедурных. Не забыли и про филиал районной больницы в поселке Ярославский- там тоже ремонтируют отделение поликлиники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]