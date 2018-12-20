Путина спросили об объединении Приморья и Сахалина

Журналистка из Уссурийска, ведущая телекомпании «Телемикс» Екатерина Рехтина в ходе большой пресс-конференции спросила Владимира Путина о целесообразности объединения Приморского края и Сахалинской области.

По мнению российского президента, вопрос об укрупнении регионов должен решаться согласно прописанным в законе правилам, через народный референдум и соответствующее решение представительных органов влсти. "Если люди, живущие на Сахалине и в Приморье выскажутся о таком объединении, надо будет рассматривать это вопрос", - ответил президент. При этом Путин отметил, что Сахалин — самодостаточный регион, где средний доход выше, чем в Приморском крае.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на вопрос об объединении Приморья и Сахалина был задан руководителю Приморского края Олегу Кожемяко. В интервью каналу "Россия 24" избранный губернатор кра заявил, что объединение в один субъект федерации Приморского края и Сахалинской области может произойти только при четком сигнале со стороны жителей этих регионов о необходимости такой меры.

"Я проходил это на Камчатке, при объединении Камчатской области и Корякского автономного округа. Тогда у населения было четко выраженное стремление к такому решению и оно было осуществлено", - сказал Кожемяко.

"Сейчас у Приморского края есть масса первоочередных проблем и задач, которые требуют немедленного решения. Этим я и займусь, - заявил Олег Кожемяко, - В перспективе вопрос об объединении Приморья и Сахалина может появится в повестке дня, но при этом должны быть оценены все положительные и, возможно, отрицательные факторы такого объединения. Возможно, необходимо будет провести референдум по этому вопросу. И только выслушав мнение людей, можно будет принимать окончательное решение."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]