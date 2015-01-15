С 1 января 2017 года приморцев ждут электронные полиса ОСАГО, новые тарифы и льготы для бизнеса

1 января 2017 года в России вступают в силу многочисленные поправки к законам и новые нормативно-правовые акты. Часть из них обезопасит и облегчит жизнь гражданам, а другая часть ударит по кошельку. Перечень документов, вступающих в силу с 2017 года насчитывает сотни пунктов.

Электронный документооборот

С 1 января 2017 года в действие вступают несколько поправок и новелл в законодательстве, значительно расширяющие возможности электронного документооборота. Автомобилисты теперь смогут оформить электронный полис ОСАГО – бумажный тоже будет действовать, но теперь есть альтернатива. Страховые компании, отказывающие клиентам в этом праве, получат солидный штраф от Центробанка.

То же самое будет и с сертификатом, подтверждающим право на материнский капитал: он тоже будет доступен как в бумажном, так и в электронном варианте. Кроме того, средства теперь можно будет потратить на приобретение товаров для детей-инвалидов, облегчающих их адаптацию в обществе. Индексироваться материнский капитал не будет, максимальная сумма выплат составит 480 тысяч рублей.

Также в электронном виде можно будет не только получать документы, но еще и проводить общедомовые собрания. Форма заочного голосования для утверждения протокола собрания теперь будет доступна на странице государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Недвижимость и собственность

С 1 января полностью электронным станет и новый Единый государственный реестр недвижимости. Он включит в себя информацию из кадастра и реестра прав на недвижимое имущество. Выписка из ЕГРН заменит свидетельство о государственной регистрации. Подать документы можно будет в любое отделение Росреестра или МФЦ без привязки к адресу объекта.

Изменятся сроки регистрации недвижимости. После 1 января срок рассмотрения заявления сократится в два раза и будет составлять десять дней (через МФЦ — 12).

Статус объекта недвижимости с 1 января приобретет парковочное место на специализированном паркинге. Теперь его можно будет оформлять в собственность и беспрепятственно распоряжаться - продавать, дарить или оставлять в наследство.

Вводится штраф за неуплату налогов за владение имуществом. За своей собственностью – недвижимостью, земельным участком или транспортным средством – необходимо следить с помощью Личного кабинета на сайте ФНС или портале «Госуслуги». Размер штрафа составит 20% от неуплаченной суммы. По сути, теперь ответственность за правильность учета имущества в налоговой теперь лежит на самих плательщиках.

Коммуналка станет дороже

С 1 января ставка платежа за капитальный ремонт в Приморском крае вырастет с 6,57 до 7,1 рублей за квадратный метр. Все дело в том, что с создания Фонда капитального ремонта – регионального оператора, отвечающего за выполнение региональной программы реставрации домов, взнос ни разу не индексировался. В результате денег не хватает, а домов без ремонта меньше особо не становится.

Также с нового года увеличится коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг для собственников домов без общедомовых приборов учета. Сейчас он составляет 1,5, но с 1 января увеличится до 1,6. Таким образом подорожают и отопление, и водоснабжение.

Транспортная безопасность превыше всего

С 1 января 2017 года сразу несколько отраслей транспорта ждут перемены. Так, вступает в силу поправка к Техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Все новые автомобили должны будут иметь на борту модуль безопасности системы ЭРА-ГЛОНАСС и кнопку вызова экстренных служб. Речь идет не обо всех автомобилях, а лишь о тех, что будут получать одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с 1 января. Одобрение выдается сроком на три года. То есть те производители, которые получили заветную бумагу до вступления поправок в силу, пока могут ничего не менять. Наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС будет подтверждаться с паспорте транспортного средства в графе «Особые отметки».

Еще одно автомобильное изменение в законодательстве касается безопасности перевозки детей. С 1 января 2017 года перевозить детей в автобусах старше 10 лет будет запрещено. Помимо этого автобусы для транспортировки несовершеннолетних должны соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров и оснащены тахографом и ГЛОНАССом или ее аналогами.

Что касается морского транспорта, то с нового года начнут действовать изменения в Кодексе торгового мореплавания РФ. Поправки касаются отдельных вопросов «гражданского» морского транспорта. Во-первых, перечень судов, не подлежащих госрегистрации в судовых реестрах, дополнен беспалубными несамоходными судами длиной не более 12 м – это небольшие баржи и плашкоуты. Во-вторых, уточнены требования к экипажу маломерного судна. Теперь может состоять из одного лица – судоводителя.

Основная часть поправок регулирует условия морских перевозок. Законодатели определили регламент регистрации новой морской линии, основания для снятия ее с регистрационного учета, условия перевозки грузов и пассажиров. Это поможет избежать появления на рынке недобросовестных перевозчиков. Также предусмотрена система государственных преференций в отношении новых морских линий. Но если линия прекращает работу в течение первого года после регистрации, то оператор обязан вернуть государству все полученные льготы.

Еще одним новшеством, направленным на безопасность граждан, станет обновленный закон о туризме. Одно из важных новшеств – создание фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма. Он создается для оказания экстренной помощи туристам за рубежом, если компания не может выполнить свои обязательства. Размер ежегодного взноса равен 1 % от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.

Закон о коллекторах и кредитовании обезопасит заемщиков

С 1 января вступает в силу так называемый закон о коллекторах. Нередки случаи, когда коллекторы прибегают к мерам психологического и даже физического насилия. Теперь способы, используемые для взаимодействия с должником, для коллекторов будут ограничены. К примеру, ночью запрещено отправить неплательщику СМС и уж тем более звонить. Появляться у дверей коллекторы смогут в строго условленное время – с 8 до 22 часов в будни и с 8 до 20 часов в выходные. Запрещено общаться с третьими лицами (родственниками, соседями, коллегами) без согласия должника. Контакты с несовершеннолетними запрещены. Существенно урежут и само время для личного контакта – не более одного визита в неделю, не более двух звонков в месяц и одного звонка в день. Отправка сообщений разрешена максимум два раза в сутки, но не более 4 раз в неделю и 16 раз в месяц.

Также закон запретит микрофинансовым организациям и банкам устанавливать процент на займ «с потолка». Сейчас процентная ставка по так называемым «быстрым наличным» может превышать 300%. С 1 января размер начисляемых процентов не сможет превышать сумму кредита более чем в 3 раза. А начислять штрафы и пени кредитор сможет только на непогашенную часть суммы основного долга. Кроме того, для назначения штрафных санкций потребуется реальный пропуск заемщиком установленных сроков очередного платежа. Но и в этом случае ограничение по процентам составит лишь двукратную сумму непогашенной части самого займа, без учета процентов.

Новых кассовых аппаратов избежать не удалось

Спорная новинка в законодательстве, вызвавшая множество негативных отзывов от представителей малого и среднего бизнеса, все же вступает в силу с 1 января. Речь идет о контрольно-кассовой технике нового поколения, которая должна автоматически передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме реального времени через оператора фискальных данных. Для предпринимателей это означает новые затраты на приобретение техники, программного обеспечения и непременную плату посреднику между ним и налоговой – оператору.

Переход на новую технику планируется проводить поэтапно. Старые кассовые аппараты можно будет регистрировать до февраля 2017 года. С июля новые аппараты станут обязательными для всех предпринимателей, которые используют кассу. С июля 2018 года нововведения коснутся абсолютно всех, даже тех, кто сегодня не обязан устанавливать кассовый аппарат. Кроме того будут введены достаточно жесткие штрафные санкции для расчета без кассового аппарата: 30 тысяч рублей. За повторное нарушение ответственные органы имеют право приостановить деятельность торговой точки на срок до 90 суток. Рядовым гражданам это грозит очередным повышением цен на все группы товаров, включая жизненно необходимые.

Льготы для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан

Некоторые послабления предусмотрены в 2017 году для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (занимающихся частной практикой). Они получат возможность учитывать собственные расходы на лечение, обучение и прочие траты, то есть получать налоговый вычет.

Также существенные изменения претерпит и НДФЛ. Во-первых, вступает в силу Федеральный закон №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Он регламентирует подтверждение квалификации для представителей тех профессий, где это необходимо (рабочие профессии, медицинские, сфера образования и пр.). Саму оценку будут производить специальные центры и ряд государственных организаций. Оплата за независимую оценку квалификации работника, инициированная работодателем, не будет облагаться налогом на доход, а может быть учтена в расходах организации.

Во-вторых, расширен перечень налоговых льгот по НДФЛ по Федеральному закону №401-ФЗ. Так, от налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан: лица, осуществляющие уход за детьми, больными, пенсионерами старше 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном присмотре по заключению медицинской организации. Не будут платить НДФЛ репетиторы и лица, занимающиеся уборкой жилых помещений и ведущие домашнее хозяйство. Правда, послабления будут действовать только в случае официальной регистрации своей деятельности.

Еще одним бонусом можно считать снижение тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий Дальнего Востока. Снижение платы за свет ожидается примерно на 21%.

Подорожание акцизов и «налог на Google»

По традиции с 1 января 2017 года вырастут акцизы. Первым делом вырастет цена на бензин. Акцизы вырастут только на дизельное топливо, но зато сразу на много: до 6,8 тысяч рублей за тонну. Сейчас акциз на ДТ составляет 5293 рублей за тонну.

Кроме акцизов на бензин с нового года подорожают также алкогольные и табачные акцизы. Также вводится понятие «электронных систем доставки никотина» и жидкостей для них. Это те самые электронные сигареты и «вэйпы». Они теперь тоже будут подакцизны – 40 рублей за штуку. Акциз на жидкости составит 10 рублей за 1 мл. Отделяется от прочего табак кальянный. Теперь он называется «Табак, предназначенный для потребления путем нагревания», а акциз на него составит 4800 рублей за 1 кг.

Ну и заодно вырастут акцизы на автомобили. Те, что распространяются на машины мощностью до 90 л.с., по-прежнему не будут стоить ничего. На 2 рубля подорожает акциз на машины, мощностью от 90 до 150 л.с. включительно – с 41 до 43 рублей за «лошадь». На 18 рублей подорожает акциз на автомобили свыше 150 л.с. – был 402, станет 420 рублей за одну силу. Аналогичное подорожание, с 402 до 420, ожидает акцизы на мотоциклы мощностью свыше 150 л.с.

А еще с 1 января в Российской Федерации начнет взиматься так называемый «налог на Google». Теперь иностранные компании, оказывающие услуги через интернет, обязаны будут уплачивать в российскую казну налог на добавочную стоимость. Пока речь только об НДС для компаний, предоставляющих IT-услуги. К подобным услугам будут относиться: предоставление программного обеспечения для компьютеров, включая компьютерные игры; оказание рекламных услуг и предоставление рекламной площади; «доски объявлений»; сервисы для установления контактов и заключения сделок между продавцами и покупателями; базы данных; предоставление прав на использование электронных книг (изданий) и других электронных публикаций, информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений через Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или прослушивания, а также другие услуги.

Ставка налога для зарубежных компаний составит 15,25%. Платить налог должны будут продавцы контента или их агенты. А для этого им придется встать на налоговый учет на территории Российской Федерации в срок до 30 января 2017 года. К сожалению, подобный ход неизбежно повлечет за собой исчезновение с рынка некоторых компаний, а цены на IT-услуги могут изрядно вырасти.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]