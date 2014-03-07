Киберугрозы украинских хакеров добрались до Приморья?

11 января на один из электронных адресов редакции РИА Приморье поступило угрожающее сообщение. Агентство приводит текст письма полностью: письма.

«От: Максимов Любосмысл <oRda7Lcr@fcdynamo.kiev.ua>

К: Здесь был адрес нашей электронной почты (Прим. Ред.)

Время создания: Wed, 11 Jan 2017 00:37:11 +0300

Тема: Название нашей организации (Прим. Ред.), ваша деятельность будет остановлена

-----------------------------------------------------------

Здравствуйте, руководство «Название нашей организации (Прим. Ред.)»

Хорошо провели новогодние праздники? А теперь настало время затянуть пояса, так как я и миллионы других людей торжества не имели.

Я хакер, который может серьезно испортить жизнедеятельность вашей организации. Вы потеряете буквально все – доходы, работу, репутацию и спокойную жизнь. Скажу честно, что вышел на вас я очень просто – у меня есть некоторые связи в администрации г.Уссурийск по которым я узнал, что ваша организация прибыльная, отрасль доходная, так сказать, рентабельность имеете, в убыток не работаете, а это значит, что вам есть, чем платить, тем более, много я не прошу. Я потратил несколько дней чтобы подробно изучить всю имеющуюся про вашу организацию информацию, информацию про ваших сотрудников и их близких и нашел ваши слабые места и понял, куда следует бить в случае вашего отказа от сотрудничества.

Моя просьба проста – заплатите мне эквивалент 14.000 (четырнадцать тысяч) рублей на анонимный счет и живите дальше спокойно. Иначе я сделаю несколько действий, которые серьезно парализуют деятельность вашей организации. В том случае, если вы не оплатите до 20.01.17, я применю все перечисленные меры с многократным увеличением суммы за их остановку:

1. Переведу на расчетный счет Вашей организации платежи с незаконными назначениями, типа «за наркотики», а также «грязные» деньги, что приведет в блокировке ваших счетов банком по 115-ФЗ, попаданию вашего ИНН в черный список всех банков, ЦБ и Росфинмониторинга. Вы на очень длительное время потеряете возможность совершать безналичные расчеты и открывать новые счета, будут проблемы с банками.

2. В моем гараже стоит специальный станок для изготовления печатей методом лазерной гравировки на силиконе. Я изготовлю печать вашей организации, после чего сделаю недостоверную годовую отчетность за 2016 г. (с завышенными и неправильными цифрами), которую заверю вашей печатью и отправлю по бумажной почте в ИФНС, ФСС, ПФР, РОСТАТ и прочие надзорные органы г.Уссурийск. Это приведет к очень серьезным проблемам с этими органами – вам приостановят операции и деятельность, назначат выездные проверки, потом уйдут месяцы, чтобы сдать скорректированную отчетность и решить все проблемы. А пока вы будете терпеть убытки.

3. Я оставлю о вашей организации кучу негативных отзывов на всех возможных ресурсах и отправлю несколько десятков жалоб на вас во все возможные инстанции. Вас, и так к данному моменту с приостановленной деятельностью будут обходить стороной и бесконечно проверять.

4. Я могу сделать какой-то поддельный документ и куда-либо направить его опять же, от имени вашей организации и серьезно ее подставить. Могу внести во все возможные черные списки Вашу организацию и т.п. Могу организовать DDoS-атаки на информационные системы организации, вывести из строя все телефоны автоматическими звонками, забить почтовый ящик и отключить организацию от коммуникаций. Могу провести хакерскую атаку и зашифровать всю информацию на компьютерах.

5. Дальше у меня есть куча мер, как можно создать неприятности неэкономическими мерами. Они очень жестоки, но я бандеровец и вас не пощажу если вы не заплатите. Ваши персональные данные у меня есть. Я могу зарегистрировать на имена сотрудников вашей организации и ваших близких страницы, на которых размещу детскую порнографию и распространять ее от ваших имен по жителям г.Уссурийск. Вы даже представить не можете, какая будет на это реакция и проблемы. В вашей стране к этому очень негативное отношение. Есть группы молодых крепких и агрессивно настроенных людей, которые любят действовать физически без разбора, вас обольют зеленкой и изобьют. И, конечно же, это попадет к ним и ваша спокойная жизнь навсегда закончится – от этого отмыться нереально, а россияне жестоки и разбирать кто прав, а кто нет, не будут.

6. Аналогично есть куча сфер, в которых вас можно очернить и серьезно подставить так, что вы никогда не отмоетесь – на ваши имена, реквизиты и контакты можно разместить объявления о продаже запрещенных товаров и навлечь на вас гнев тех же агрессивных крепких ребят, которых не интересуют никакие доводы, и правоохранительных органов. Могу разместить левое объявление о сборе денег на благотворительность с ваших имен и реквизитов и вас просто завалят жалобами.

7. Вообще, у меня в арсенале есть еще 10 методов гарантированного уничтожения бизнеса, про которые даже говорить не хочется из-за их жестокости. Радует только то, что до них обычно не доходит, т.к. все прекрасно понимают с первого раза. Я думаю, вы, как все разумные люди понимаете, к каким необратимым последствиям приведут мои дистанционные атаки на ваш бизнес. Ваш бизнес будет серьезно затруднен, вы понесете огромные убытки и репутационные потери. Защиты от этого нет. Чтобы прекратить все это, вам придется платить уже в 5-10 раз больше первоначально запрошенной цены. Согласитесь, проще заплатить за спокойствие какие-то 14 тыс., чем потом платить сотни тысяч за решение возникших проблем. Оплатить следует до 20.01.17. За просрочку платежа сумма удваивается, таким образом, если вы не оплатите до указанной даты, то после нее перечислять нужно уже 28 тыс. рублей. Если я так и не увижу от вас ни первоначально запрошенной суммы, ни доплаты за просрочку, я начну атаку, стоимость остановки которой будет уже в 5-10 раз превышать назначенную ранее сумму. Со своей стороны я гарантирую полное уничтожение вашего бизнеса в случае неоплаты и его бессрочную неприкосновенность в случае оплаты в установленный срок. Способов разрешить эту ситуацию, кроме как оплатить по указанной процедуре, не существует. Итак, чтобы нам с вами договориться, нужно выполнить следующее. Вы должны пополнить мой Bitcoin кошелек через сервис обмена денег.

1. Заведите электронный кошелек в системе Яндекс.Деньги или QIWI, запишите его номер на бумагу и пополните его на 14 500 рублей (т.к. еще будет комиссия), наличными через терминал. Учите, что многие терминалы не принимают купюры номиналом больше одной тысячи рублей.

2. Далее найдите на сайте bestchange обменник, который позволяет обменять на Bitcoin средства с вашего кошелька Яндекс.Деньги или QIWI.

3. Указываете в любом найденном обменнике, что покупаете Bitcoin на 14000 рублей и в графу кошелек отправителя указываете свой кошелек Яндекс.Деньги или QIWI, а в качестве кошелька получателя копируете следующий Bitcoin адрес – 1CWZpunpFtV6VB4We5Hywq51DPsKjShXoN

4. Кошелек выделен специально для приема оплаты от вас. Адрес нужно копировать, перепечатывать нельзя.

5. Выполняете все требования сервиса для обмена и совершаете перевод.

6. Если что-то не получается, например нет резерва или есть лимиты, попробуйте найти другой сервис для обмена денег или покупки Bitcoin.

7. Спустя 24 часа с момента списания денег с вашего кошелька платеж считается поступившим. Это все, на этом ваша задача завершена.

Итак, после того, как совершите перевод, можете спать спокойно. Также, я надеюсь, вы понимаете, что это обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий. В перспективе, после оплаты его следует удалить и забыть. Данное сообщение нужно показать руководителю или собственнику предпринятия, или непосредственному начальнику, который должен выделить личные средства и назначить ответственного или выполнить указанные в письме действия самостоятельно.

Также хочу обратить ваше внимание, что я гражданин Украины, и, как вы знаете, дипломатические отношения между нашими странами разорваны. У нас нет работы, накопить на еду можно только пойдя убивать ваших сограждан в карательном батальоне или таким методом воздействия на разжиревших и сытых владельцев бизнеса. Получить деньги с зажравшихся русских, которые владеют компаниями, ворочающими миллионами это героический поступок, одобряемый обществом. Это значит, что жаловаться на меня юридически бесполезно: я просто не подчиняюсь законам вашей страны, а если вы безумны и это сделаете – то не поможет никакой откуп – весь комплекс мер будет осуществлен показательно, чтобы сомнений не возникало у других. Никто вам не поможет, сотрудники правоохранительных органов прекрасно знают, что их похитят при перечении границы и они сюда не поедут, законов своей страны я не нарушаю (их просто нет), а вот ваша кара будет сурова, если вы не заплатите или пожалуетесь.

Это сообщение одностороннее и обратная связь со мной невозможна, кроме денежного перевода на выделенный индивидуально для вас адрес по строго описанной процедуре до 20.01.17. Время работает против вас. Время пошло».

Похоже, сбылись предупреждения, и киберугрозы уже добрались до Приморья.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]