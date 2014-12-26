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Арсеньевский «Восток» дважды обыграл на своем поле команду «Сибсельмаш-2» из Новосибирска. Видеорепортаж Вадима Перевалова

Первенство России по хоккею с мячом. Высшая лига. Горечь поражения в последнем туре арсеньевская хоккейная команда с мячом подсластила в следующем, обыграв дома новосибирский «Сибсельмаш-2».

Не ради извинений перед болельщиками за два последних поражения дома от красноярского «Енисея», а во имя укрепления морального духа «Востоку» в этом туре спотыкаться нельзя. И практически в первом матче задача была решена. 11:4 - разгромный счет на табло, а лучший нападающий приморской дружины Павел Корев устанавливает личный рекорд – шесть голов за одну игру. На следующий день вторая победа. Счет - чуть скромнее - 6:2. Наставник «Востока» Валерий Лежнин - уже не такой мрачный, как несколько дней назад.

Валерий Лежнин, главный тренер команды «Восток» (г.Арсеньев): «Наконец-то нашли связи между собой в линиях. Проходят быстрые атаки в одно-два касания. Это уже радует».

«Сибсельмашу», занимающему предпоследнюю строчку в групповой турнирной таблице высшей лиги, дальневосточное турне очков не добавило. Лишь в Иркутске они сумели добиться в гостях одной победы. В общем, есть над чем работать.

Владимир Дружков, капитан команды «Сибсельмаш-2» (г.Новосибирск): «Оба матча были провальными для нас. Сегодня подсобрались, пытались повыше прихватить, встретить. Что-то получалось, что-то нет».

Арсеньевской команде предстоит в следующем туре опять же на своем поле принимать безоговорочного лидера группы – абаканские «Саяны», который для приморских хоккеистов вне зоны досягаемости. «Восток», по-прежнему, на третьем месте, но игра обещает стать зрелищной. В прошлом году Арсеньев проиграл, в этом - настроен дать настоящий бой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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