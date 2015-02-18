В Арсеньеве торжественно открыли новое здание центральной библиотеки, где под одной крышей книги и для детей, и для взрослых. К новоселью читающее население города от администрации края получило в подарок 2 млн. рублей на оснащение электронного читального зала необходимым оборудованием.

Новую библиотеку не узнать. Просторно, светло, современное оформление залов. В фойе интеллектуальная игра на знание произведений Владимира Клавдиевича Арсеньева. Правильно ответивших на вопросы в анкете угощают чашкой кофе. Квесты, конкурсы, всероссийские акции - арсеньевская детская библиотека по инновациям первая в крае.

Анна Коломиец, заведующая детской библиотекой: «У нас не бывает затишья. У нас всегда много народу, всегда звучат детские голоса».

Для восьмиклассников подготовлена интерактивная игра по книге «В дебрях Уссурийского края». Вот они соревнуются в тигрином рыке.

Есть теперь в коллекции библиотеки и редкий экземпляр — книга с автографом помощника режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала». Издание передал известный в городе работник культуры Анатолий Зайцев.

Анатолий Зайцев, исполнитель эпизодической роли в фильме А.Куросавы «Дерсу Узала»: «Уникальна тем, что здесь последовательно все перечислено от начала до финала съемок фильма «Дерсу Узала»».

Дочке Олеси Зориной всего шесть месяцев. Однако молодые родители считают, что читать она научится быстро, поэтому и с хранилищем человеческих знаний ее надо знакомить раньше. Тем более, что оплата услуг символическая.

Олеся Зорина, жительница: «Мы поражены, сколько стоит абонемент! 120 рублей на год! Это чашка кофе. Это может себе каждый позволит».

Анжела Алексеенко, жительница: «Я, как старшее поколение, люблю печатную книгу, чтобы держать в руках. Чувствовать ее запах и видеть буквы, нежели в электронном виде».

Но и без «цифры» сегодня никуда. Новый читальный зал электронной библиотеки скоро пополнится компьютерной техникой от администрации края, которая выделила 2 миллиона рублей на оснащение.

Наталья Афонина, директор муниципальной централизованной библиотечной системы: «Очень много оборудования, которое позволяет сделать доступ к той книге, которой нет в наличие в печатном варианте».

Также арсеньевские библиотекари выиграли грант на 400 тысяч рублей на приобретение редких детских книг российских издательств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]