Приморский край приобретает статус дальневосточной киностолицы. Во Владивостоке регулярно разворачиваются крупные съемки. Из последних — фильм «Напарник» с участием Сергея Гармаша и «На районе», где главную роль сыграл Данила Козловский. Играют во всероссийском кино и местные актеры. Например, накануне в краевой столице состоялась премьера фильма режиссера Юрия Грымова «Три сестры», и одну из главных ролей там сыграла уроженка Владивостока.

Натали Юра — почетный гость кинофестиваля «Pacific Meridian». Вместе с известным российским режиссером Юрием Грымовым приехала презентовать Владивостоку фильм по мотивам чеховской пьесы «Три сестры». Натали играла роль молодой жены одного из персонажей. По сюжету в конце фильма именно она становится хозяйкой дома. Натали отмечает, она рада, что ее работу увидит родной город.

Наталья Юра, актриса фильма «Три сестры»: «Настолько перебивает восторг, что это родной город. Люди посмотрят и оценят. Не важно, будут отзывы хорошие или плохие... Главное, что родной город увидит, как мы старались и что мы делали. Это перебивает любое волнение».

Как отмечает режиссер, несмотря на то, что Юра — начинающая актриса, она смогла сыграть на одном уровне со звездами российского кино и театра.

Юрий Грымов, режиссер фильма «Три сестры»: «Мы сделали пробы, она прекрасно себя проявила даже в ансамбле таких великих актеров российского и советского кино. Это не просто! Одно дело, когда девушка способная, а другое, когда вы должны быть на уровне очень больших актеров. Это очень важный баланс. И Наташа сделала эту работу великолепно».

Не только актеры из Владивостока, но и сам город сегодня покоряет российскую и киноиндустрию. Совсем недавно на встрече с губернатором Приморья об этом говорил и актер Данила Козловский, который снимался здесь в фильме под названием «На районе».

Данила Козловский, актер: «Действие картины разворачивается во Владивостоке. Сам город является одним из ключевых персонажей. Эту историю невозможно представить ни в каком другом городе. Это не протокольные слова. Владивосток — один из самых красивых городов страны, невероятно кинематографичный, красивый, интересный».

Привлекает и то, что снимать кино в Приморье становится еще и выгодно. Краевые власти из своего бюджета возвращают до 15% затрат на кинопроизводство.

Комедийный сюжет фильма «Напарник» о полицейском из Приморья, который попал в тело годовалого ребенка. Картина изобилует красивыми видами Владивостока.

Стоит отметить, что сегодня Приморье выбирают для съемок не только российские кинематографисты. Только за этот год в крае было снято несколько китайских фильмов, кстати, тоже при участии местных актеров, а буквально несколько дней назад на фестивале «Pacific Meridian» показали норвежский фильм, где некоторые фрагменты были сняты на сцене театра имени Максима Горького. Кинокритики отмечают, что Приморский край сегодня может по праву называться дальневосточной киностолицей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]