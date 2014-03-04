Рекордную партию кедрового ореха задержали уссурийские таможенники
Таможенники на Хасане пресекли попытку незаконного вывоза из России в Китай трех крупных партий кедрового ореха. Вес задержанного товара составил более 63,5 тонн.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу таможни, при декларировании данного товара российская организация предоставила недействительные разрешительные документы.
По этой же схеме данная фирма пыталась вывезти еще одну партию кедрового ореха весом более 22,5 тонн, но уже через пункт пропуска ДАПП Полтавка. Данная попытка для нарушителя таможенного законодательства также не увенчалась успехом.
По данным фактам в отношении юридического лица возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, товар конфискован и помещен на ответственное хранение. Проводится расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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