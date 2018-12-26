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Более 800 кг рогов  животных задержали уссурийские таможенники при попытке незаконного вывоза в Китай

Фото: Пресс-служба Уссурийской таможни

Попытку незаконного вывоза в Китай 830 кг рогов лося и оленя пресекли уссурийские таможенники в пункте пропуска ДАПП Полтавка (Приморский край).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни, российская компания подала декларацию на вывоз из России в Китай дериватов – рога  лося (241 мешок) и рога северного оленя (338 мешков), общим весом 25 тонн.  Как рассказал начальник  отдела специальных таможенных процедур таможенного поста ДАПП Полтавка Игорь Коробчук, при таможенном досмотре, выяснилось, что компания-экспортер заявила неверные сведения о весе дериватов. В большегрузе оказалось на 830 кг рогов больше.

В отношении компании-экспортера Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Компании грозит штраф  в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией. Товар задержан, ведется расследование.

Рога оленя и лося востребованы в Китае. Их используют для производства лекарственных средств, применяемых в традиционной медицине.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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