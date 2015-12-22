Новости Происшествия

Сегодня, 11:37
 

Более 100 кг красной икры пытались незаконно вывезти из Приморья в Китай

Более 100 кг красной икры пытались незаконно вывезти из Приморья в Китай

Фото: Рыбное место

Таможенники в Приморье в пункте пропуска на границе с Китаем задержали 116,3 кг красной икры, которую российская компания пыталась провезти, занизив в документах вес товара, - сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой  на "Интерфакс-Дальний Восток".

В отношении экспортера Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП России (недостоверное декларирование товаров). Компании грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией, сообщила в пятницу пресс-служба Уссурийской таможни.

Отмечается, что компания-экспортер из Хабаровского края подала таможенную декларацию на вывоз в Китай более 1,2 тонны замороженной красной икры, упакованной в банки по 200 граммов. При досмотре фуры в пункте пропуска Турий Рог в Приморском крае выяснилось, что реальный вес превысил указанный в декларации на 116,3 кг.

Компания пыталась незаконно вывезти более 500 банок красной икры. Они изъяты и помещены на склад временного хранения. Проводится расследование.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести