Более 100 кг красной икры пытались незаконно вывезти из Приморья в Китай

Таможенники в Приморье в пункте пропуска на границе с Китаем задержали 116,3 кг красной икры, которую российская компания пыталась провезти, занизив в документах вес товара, - сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

В отношении экспортера Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП России (недостоверное декларирование товаров). Компании грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией, сообщила в пятницу пресс-служба Уссурийской таможни.

Отмечается, что компания-экспортер из Хабаровского края подала таможенную декларацию на вывоз в Китай более 1,2 тонны замороженной красной икры, упакованной в банки по 200 граммов. При досмотре фуры в пункте пропуска Турий Рог в Приморском крае выяснилось, что реальный вес превысил указанный в декларации на 116,3 кг.

Компания пыталась незаконно вывезти более 500 банок красной икры. Они изъяты и помещены на склад временного хранения. Проводится расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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